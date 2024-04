Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della

Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni

tecnologiche, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nel

quadro del consolidamento della sinergia tra le due Istituzioni, tra cui vige un

importante Protocollo collaborativo, ha concluso un’ampia attività di monitoraggio della

rete finalizzata all’individuazione di risorse web dedite al commercio illecito di prodotti

da fumo, assimilati e relativi accessori. L’intesa, volta a rafforzare il reciproco

coordinamento, la cooperazione e lo scambio di flussi informativi, ha favorito

l’individuazione, nel corso del 2023 e nell’inizio del 2024, di numerosi siti e risorse web

che proponevano illecitamente l’acquisto di tabacco, sigari, sigarette, e-cigs e liquidi

da inalazione, nonché cartine e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette.

In Italia, infatti, vige il divieto di vendita online di tali prodotti, che possono essere

commercializzati solo per il tramite dei patentini e delle rivendite autorizzate

dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Ciò, proprio per assicurare il rispetto degli

standard di tutela della salute e sicurezza dei consumatori, considerato che la

distribuzione, attraverso canali non ufficiali, presenta molti rischi per gli acquirenti.

Le investigazioni sul Web, integrate attraverso consolidate metodologie di ricerca e

aggregazione delle informazioni accessibili sulla rete, sono state successivamente

sottoposte a processi di analisi e filtraggio dei dati reperiti, consentendo di individuare

con precisione le risorse online dedite alla vendita illegale degli articoli in questione.

All’esito dei monitoraggi, il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ha

richiesto all’ADM, titolare dello specifico potere di “oscuramento” dei siti web che

operano illecitamente nel settore dei tabacchi, l’emissione dell’appositi provvedimenti

di inibizione.

Nell’ambito dell’operazione, sono state oscurate un totale di 295 risorse web: non solo

siti internet, soprattutto esteri, ma anche decine di annunci commerciali talvolta

pubblicizzati per il tramite dei principali social media.

Parallelamente all’esecuzione dei provvedimenti di oscuramento, gli investigatori

hanno proceduto all’identificazione dei responsabili delle condotte illecite, per cui sono

scattate pesanti sanzioni, fino a diecimila euro, come previsto dal D.Lgs. n. 6/2016,

contestate dai Reparti territoriali del Corpo, all’uopo attivati. Conseguentemente, sono

stati sequestrati oltre 9.000 prodotti da fumo, tra cui oltre 500 sigarette elettroniche

prive di etichettatura italiana e marchio CE, quindi potenzialmente pericolose per i

consumatori, oltre a liquidi scaduti o con valori di nicotina ben oltre il consentito.

L’attività svolta, supportata anche da un apposito Protocollo d’intesa tra Guardia di

Finanza e Federazione Italiana Tabaccai, costituisce un importante risultato e

testimonia l’efficacia della sinergia tra le Istituzioni.