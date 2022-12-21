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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDÃ¬ 21 DICEMBRE 2022

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      Sequestrati in Calabria centinaia di capi di abbigliamento di note griffe contraffatti, provenienti dalla Bulgaria La scoperta è avvenuta durante un controllo stradale nei confronti di un cittadina calabrese alla guida di un'auto di grossa cilindrata

      Sequestrati in Calabria centinaia di capi di abbigliamento di note griffe contraffatti, provenienti dalla Bulgaria La scoperta è avvenuta durante un controllo stradale nei confronti di un cittadina calabrese alla guida di un'auto di grossa cilindrata

      ATTIVITÀ A CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA RICETTAZIONE A
      MEZZO DI PIATTAFORMA WEB: LA GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO
      SEQUESTRA CENTINAIA DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO DI NOTE GRIFFE PROVENIENTI
      DALLA BULGARIA.
      PROSEGUE IL PIANO DI INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DA PARTE
      DEI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
      CATANZARO, VOLTI AL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE.
      NEL PERIODO CHE ANTICIPA IL NATALE I FINANZIERI DEL GRUPPO DI CATANZARO,
      NELL’AMBITO DI UN’ATTIVITÀ VOLTA AL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE E
      ALTERAZIONE DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, NONCHÉ ALL’INTRODUZIONE NELLO
      STATO DI PRODOTTI CON MARCHI CONTRAFFATTI, HANNO EFFETTUATO UN
      ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI UN ITALIANO RESIDENTE NEL COMUNE DI
      CATANZARO DEDITO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE MEDIANTE I SOCIALNETWORK
      DI ARTICOLI DI OTTIMA FATTURA RIPRODUCENTI MARCHI CONTRAFFATTI DI NOTE
      MARCHE.
      NEL DETTAGLIO, LE FIAMME GIALLE DURANTE UN CONTROLLO STRADALE
      SVOLTO NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO CATANZARESE DI 37 ANNI ALLA GUIDA
      DI UNA AUDI Q5, HANNO SCOPERTO, A BORDO DELL’AUTOVETTURA, NUMEROSI
      PRODOTTI DI MARCHE PREGIATE SENZA ALCUNA DOCUMENTAZIONE FISCALE DI
      ACCOMPAGNAMENTO. I MILITARI, INSOSPETTITI, ESTENDEVANO LE VERIFICHE
      ANCHE PRESSO L’ABITAZIONE CHE L’INDAGATO UTILIZZAVA COME MAGAZZINO E
      ALL’INTERNO VENIVANO SCOPERTI CENTINAIA DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO
      INVERNALI PRONTI ALLA VENDITA IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ.
      LE SUCCESSIVE INDAGINI SVOLTE HANNO PERMESSO DI RILEVARE LA
      PROVENIENZA EXTRA UE DELLA MERCE SOTTOPOSTA A SEQUESTRO, CHE UNA
      VOLTA PIAZZATA SUL LIBERO MERCATO ATTRAVERSO I CANALI DEL WEB
      AVREBBE CONSENTITO ALL’INDAGATO DI REALIZZARE UN ILLECITO PROFITTO
      PARI AD OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO.
      IL SOGGETTO FERMATO È STATO DENUNCIATO ALLA PROCURA DELLA
      REPUBBLICA DI CATANZARO PER RICETTAZIONE ED INTRODUZIONE NELLO
      STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI E GLI SONO STATI
      SEQUESTRATI OLTRE 1.500 PRODOTTI CONTRAFFATTI TRA CUI SPICCANO
      GIACCONI WOOLRICH E BURBERRY, PIUMINI MONCLER E PALM ANGELS, FELPE
      GUCCI E LOUIS VUITTON, SCARPE BALENCIAGA E VALENTINO OLTRE A BORSE DI
      PRADA E CHANEL.
      L’ATTIVITA’ SVOLTA DAI FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO
      SI INQUADRA NEL PIU’ AMPIO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A TUTELA
      DELLA LEALE CONCORRENZA DI MERCATO DISPOSTO DURANTE LA STAGIONE
      INVERNALE, NEL CORSO DEL QUALE LE FIAMME GIALLE CONTINUANO A
      PROFONDERE IL MASSIMO IMPEGNO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DISTORSIVI
      DERIVANTI DAL COMMERCIO DI PRODOTTI NON ORIGINALI PER LA SALVAGUARDIA
      DEI DIRITTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI E DEI RELATIVI CONSUMATORI.

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