Sequestrati in Calabria centinaia di capi di abbigliamento di note griffe contraffatti, provenienti dalla Bulgaria La scoperta è avvenuta durante un controllo stradale nei confronti di un cittadina calabrese alla guida di un'auto di grossa cilindrata
ATTIVITÀ A CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA RICETTAZIONE A
MEZZO DI PIATTAFORMA WEB: LA GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO
SEQUESTRA CENTINAIA DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO DI NOTE GRIFFE PROVENIENTI
DALLA BULGARIA.
PROSEGUE IL PIANO DI INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DA PARTE
DEI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
CATANZARO, VOLTI AL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE.
NEL PERIODO CHE ANTICIPA IL NATALE I FINANZIERI DEL GRUPPO DI CATANZARO,
NELL’AMBITO DI UN’ATTIVITÀ VOLTA AL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE E
ALTERAZIONE DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, NONCHÉ ALL’INTRODUZIONE NELLO
STATO DI PRODOTTI CON MARCHI CONTRAFFATTI, HANNO EFFETTUATO UN
ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI UN ITALIANO RESIDENTE NEL COMUNE DI
CATANZARO DEDITO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE MEDIANTE I SOCIALNETWORK
DI ARTICOLI DI OTTIMA FATTURA RIPRODUCENTI MARCHI CONTRAFFATTI DI NOTE
MARCHE.
NEL DETTAGLIO, LE FIAMME GIALLE DURANTE UN CONTROLLO STRADALE
SVOLTO NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO CATANZARESE DI 37 ANNI ALLA GUIDA
DI UNA AUDI Q5, HANNO SCOPERTO, A BORDO DELL’AUTOVETTURA, NUMEROSI
PRODOTTI DI MARCHE PREGIATE SENZA ALCUNA DOCUMENTAZIONE FISCALE DI
ACCOMPAGNAMENTO. I MILITARI, INSOSPETTITI, ESTENDEVANO LE VERIFICHE
ANCHE PRESSO L’ABITAZIONE CHE L’INDAGATO UTILIZZAVA COME MAGAZZINO E
ALL’INTERNO VENIVANO SCOPERTI CENTINAIA DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO
INVERNALI PRONTI ALLA VENDITA IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ.
LE SUCCESSIVE INDAGINI SVOLTE HANNO PERMESSO DI RILEVARE LA
PROVENIENZA EXTRA UE DELLA MERCE SOTTOPOSTA A SEQUESTRO, CHE UNA
VOLTA PIAZZATA SUL LIBERO MERCATO ATTRAVERSO I CANALI DEL WEB
AVREBBE CONSENTITO ALL’INDAGATO DI REALIZZARE UN ILLECITO PROFITTO
PARI AD OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO.
IL SOGGETTO FERMATO È STATO DENUNCIATO ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI CATANZARO PER RICETTAZIONE ED INTRODUZIONE NELLO
STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI E GLI SONO STATI
SEQUESTRATI OLTRE 1.500 PRODOTTI CONTRAFFATTI TRA CUI SPICCANO
GIACCONI WOOLRICH E BURBERRY, PIUMINI MONCLER E PALM ANGELS, FELPE
GUCCI E LOUIS VUITTON, SCARPE BALENCIAGA E VALENTINO OLTRE A BORSE DI
PRADA E CHANEL.
L’ATTIVITA’ SVOLTA DAI FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO
SI INQUADRA NEL PIU’ AMPIO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A TUTELA
DELLA LEALE CONCORRENZA DI MERCATO DISPOSTO DURANTE LA STAGIONE
INVERNALE, NEL CORSO DEL QUALE LE FIAMME GIALLE CONTINUANO A
PROFONDERE IL MASSIMO IMPEGNO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DISTORSIVI
DERIVANTI DAL COMMERCIO DI PRODOTTI NON ORIGINALI PER LA SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI E DEI RELATIVI CONSUMATORI.