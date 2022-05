Nei giorni scorsi, il personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Palmi ha proceduto al sequestro di un centro di riparazione auto sito nel Comune di Rosarno per l’assenza delle autorizzazioni prescritte per l’abilitazione all’esercizio dell’attività.

Il provvedimento è stato eseguito a conclusione di un’attività che si inserisce nell’ambito dei controlli che la Polizia Stradale effettua in tutti quegli esercizi commerciali che erogano servizi connessi alla circolazione stradale, al fine di garantirne la sicurezza e l’efficienza.