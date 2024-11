Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una società che gestisce una stazione di servizio nel territorio di Belcastro per la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine ai reati di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni e getto pericoloso di cose. Al momento dell’esecuzione del provvedimento di sequestro, i militari hanno tratto in arresto in flagranza del reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro un soggetto che operava all’interno del distributore stradale di carburanti, sorpreso mentre stava effettuando illecitamente un’operazione di riempimento di una bombola di gas, direttamente dall’impianto di erogazione grazie ad un adattatore artefatto manualmente, violando le rigorose prescrizioni di sicurezza. Peraltro, a seguito del controllo è stato appurato il sistematico imbottigliamento di bombole di GPL ad uso domestico, di proprietà di una nota società del settore, in spregio alla normativa vigente. All’esito del giudizio di convalida dell’arresto, il Tribunale ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria