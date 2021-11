La Sentenza Terramara Closed emessa dal Tribunale di Palmi ieri sera ha mandato assolti i cugini Scarfò Giuseppe e Condello Giuseppe dal reato associativo e da due ipotesi di contestata estorsione aggravata ai danni di una società di costruzioni di Rende, risultata aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione della Chiesa del Rosario di Taurianova.

La pubblica accusa, ritenendo provata la responsabilità penale dei due imprenditori taurianovesi, considererati intranei alla presunta cosca Sposato Tallarida , aveva chiesto la pena di 15 anni e 2 mesi di reclusione ciascuno. Di diverso avviso, invece , è stato il loro difensore di fiducia, l’avv. Antonio Romeo che , nel corso della sua lunga arringa difensiva , ha evidenziato come , in verità , nessun elemento probatorio era emerso durante il dibattimento, non avendo ,provato, il Pm, le gravi accuse contestate agli imputati . Veniva ancora sostenuto dall’avv. Romeo come già all’indomani dell’arresto dello Scarfò e del Condello, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, aveva annullato la misura custodiale, per mancanza di gravità indiziaria, rimettendo immediatamente in libertà i due cugini , ingiustamente arrestati.

Il Tribunale di Palmi, quindi, accogliendo le argomentazioni difensive , ha assolto Scarfò Giuseppe e Condello Giuseppe dai due gravi reati dei quali erano accusati per non aver commesso il fatto , ponendo così fine al loro calvario durato quasi quattro anni.