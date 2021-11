Le dichiarazioni del sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà dopo la condanna a un anno e quattro mesi dal processo denominato “Miramare” nato per abuso d’ufficio e falso dovuto a presunte irregolarità in merito alle procedure di affidamento del Grand Hotel Miramare.

Così Falcomatà, “La sentenza ovviamente la commenteremo quando leggeremo le motivazioni, la procura ha dato ragione a noi in merito al Capo A (Abuso d’ufficio) e ragione a noi in merito al capo B (Falso)”. Per quanto riguarda le conseguenze della Legge Severino ha affermato, “la sospensione è prevista per legge”. Si attendono, come da lui anticipato, nuove dichiarazioni dopo alcune riunioni che lo stesso farà.

Secondo la Legge Severino è quasi certa la sospensione del sindaco per 18 mesi dalle funzioni del sindaco e in caso la giunta sarà guidata dal vicesindaco. Attese rimpasto di giunta prima della sospensione?

la sentenza di condanna ha riguardato anche gli assessori della sua prima giunta, ovvero Armando Neri, Saverio Anghelone, Rosanna Maria Nardi, Giovanni Muraca, Giuseppe marino, Antonino Zimbalatti E Agata Quattrone, tutti condannati a un anno. Così come per il segretario comunale Giovanna Antonia Acquaviva, per la dirigente comunale del settore “Servizi alle imprese e sviluppo economico” Maria Luisa Spanò e per l’imprenditore Paolo Zagarella.