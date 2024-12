La Uil Calabria e la Uilcom Calabria accolgono con profonda soddisfazione l’annuncio della conclusione positiva della vertenza Abramo, che ha confermato la piena assunzione di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti entro Natale. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale per il riconoscimento della dignità e dei diritti di centinaia di famiglie, e segna una vittoria importante in una vertenza complessa che ha visto momenti di grande preoccupazione per il futuro occupazionale di tante persone.

Questo esito positivo è il frutto di un lungo lavoro di interlocuzione e pressione da parte delle organizzazioni sindacali, unite nell’obiettivo comune di trovare una soluzione equa e concreta per tutelare i diritti di chi si è trovato improvvisamente a rischio di perdere il proprio posto di lavoro. Ringraziamo in particolare il Presidente Occhiuto, per il dialogo instaurato e per l’impegno incessante dimostrato nel raggiungere un accordo in tempi brevi, rispondendo a una situazione di emergenza sociale ed economica.

La firma di un accordo e l’annuncio delle assunzioni rappresentano un traguardo fondamentale, ma non l’epilogo della nostra azione. Vigileremo attentamente affinché gli impegni assunti dalle aziende vengano rispettati pienamente; il processo di assunzione avvenga senza discriminazioni e nel pieno rispetto dei diritti contrattuali e normativi e si creino le condizioni per una reale stabilità occupazionale e per lo sviluppo di un piano industriale sostenibile e di lungo termine, che valorizzi il lavoro e le competenze di chi, in questi mesi, ha vissuto con ansia e incertezza il proprio futuro.

Inoltre, continueremo a lavorare affinché questo risultato non rimanga un caso isolato, ma rappresenti un modello di gestione efficace delle crisi occupazionali nella nostra regione. La Calabria ha bisogno di investimenti seri, di politiche per il lavoro stabili e di un dialogo costante tra tutti gli attori coinvolti.

La Uil Calabria e la Uilcom Calabria rinnovano il proprio impegno a essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, ribadendo che la loro tutela è e rimane una priorità assoluta. Solo attraverso il rispetto degli accordi e la valorizzazione del lavoro possiamo costruire un futuro migliore per la nostra terra e per le persone che ogni giorno contribuiscono alla sua crescita.

Mariaelena Senese

Segretaria generale

Uil Calabria

Andrea Ranieri

Segretario generale

Uilcom Calabria