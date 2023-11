Il Cittanova Calcio, in ogni sua componente, sta lavorando per raggiungere traguardi importanti in una stagione che si preannuncia di rinascita e rilancio del progetto giallorosso. In tale percorso, un grande contributo lo stanno dando i tifosi, sempre più al centro dell’esperienza sportiva cittadina. Da alcuni mesi, molti supporter giallorossi, perlopiù giovani e giovanissimi, si sono costituiti in un grande gruppo ultrà: oltre cento ragazzi uniti dalla passione per il calcio e dall’amore per il Cittanova. In queste settimane, encomiabile è stata la spinta di questi straordinari tifosi: cori, calore, gioia sugli spalti. Per questa ragione, in vista della difficile trasferta di Isola Capo Rizzuto, lo staff tecnico giallorosso e i calciatori hanno deciso di mettere a disposizione, a proprie spese, un pullman per agevolare il viaggio di tanti ultras verso la città crotonese. Un’iniziativa bellissima da parte del gruppo squadra, salutata con piacere dalla Società, e molto apprezzata dai tifosi giallorossi. Un segnale importante fatto di condivisione e partecipazione, capace di ribadire quanto lo sport sia collettore positivo per le comunità e, soprattutto, per i giovani. I posti disponibili sul pullman sono stati occupati subito e con entusiasmo da oltre cinquanta ultras, mentre altri avrebbero voluto partecipare. Un impatto incredibile che è stato sottolineato anche dagli ultras giallorossi. “Siamo accanto alla squadra e sosteniamo questo percorso importante alla ricerca di nuovi traguardi sportivi – è stato spiegato -. Saremo a Isola per tifare Cittanova e continueremo a farlo fino alla fine con passione e amore per i nostri colori. Un grazie ad allenatore, staff e calciatore per il bellissimo gesto di attenzione fatto verso i tifosi”. Il gruppo ultras di Cittanova contra più di cento ragazzi appassionati e innamorati dei colori giallorossi. Giovani e giovanissimi che stanno arricchendo il percorso sportivo del calcio locale con un attaccamento totale e coinvolgente.