Di Angela Strano

Sempre critica la situazione in cui versano le strade che da Delianuova conducono ai centri più popolosi della piana di Gioia Tauro. Le arterie, sia quelle di competenza metropolitana che quelle che fanno capo all’ANAS, sono difficili da percorrere. Buche, pericolo di frane, cunette intasate da detriti, sono il triste spettacolo cui si assiste giornalmente. A questo aggiungiamo che, in questo periodo dell’anno, in caso di maltempo, la pioggia, unita alle olive che cadono lungo la carreggiata, rende l’asfalto scivoloso, con pericolo di slittamento delle automobili. Spostarsi ogni giorno per motivi di lavoro, di studio o di salute è diventato veramente difficoltoso. Una situazione intollerabile per i centri montani interni come Delianuova e per i paesi limitrofi. Il tratto immediatamente fuori dal centro abitato deliese, in località Martorella, continua a essere dissestato, le buche sono all’ordine del giorno. A Quarantano, tratto stradale di competenza di Città Metropolitana, si assiste costantemente al verificarsi di incidenti stradali; una curva a gomito, infatti, senza particolari protezioni, rende pericolosa la carreggiata. In questi giorni si sono verificati almeno un paio di gravi incidenti che hanno richiesto l’intervento degli operatori del 118. I cittadini sono stanchi; gli amministratori locali dovrebbero intervenire presso gli Enti superiori per sollecitare la manutenzione delle strade. Questi piccoli centri, che, a causa del problema delle arterie stradali oltre che per difficoltà di altra natura, rischiano lo spopolamento, si trovano a dover fare continuamente i conti con gravissime criticità legate alla possibilità di spostarsi nei centri più grandi del comprensorio.