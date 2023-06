La BCC della Calabria Ulteriore, in collaborazione con Confindustria Crotone, ha organizzato un seminario dal titolo “Antiricicalggio: Normative e regole”.

L’incontro si terrà il prossimo 27 giugno alle 15,30 presso la Sala Convegni “BCC della Calabria Ulteriore” (Via Unione Europea – Crotone).

I lavori saranno preceduti dai saluti di Mario Spanò, Presidente Confindustria Crotone, e Giuseppe Irrera, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Crotone.

Il dibattito in particolare sarà incentrato su un confronto dal titolo “I Controlli AML di una Capogruppo: relazioni periodiche ed indicatori di rischio (KRI). Le segnalazioni di operazioni sospette”. Al pari delle tecnologie e delle innovazioni susseguitesi negli anni, si sono evoluti anche i metodi per ripulire il denaro “sporco”, che tendono sempre più a coinvolgere soggetti inseriti in attività economiche lecite, spesso ignari del contributo dato alle operazioni criminali.

Ecco perché istituti finanziari, banche, intermediari, assicurazioni e molteplici categorie professionali del settore siano vincolati all’adempimento di specifiche disposizioni per prevenire, identificare e combattere questi fenomeni di riciclaggio.

Di questi delicati temi parlerà Paolo Pogliaghi, Responsabile Presidio AML Periferico Lombardia e Piemonte e Responsabile Presidio AML Periferico Calabria, nonchè Area CAMLO, Iccrea Banca S.p.A. Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea. Seguirà un dibattito in cui gli esperti risponderanno alle domande degli operatori. Le conclusioni, invece, saranno affidate a Sebastiano Barbanti, Presidente CdA BCC della Calabria Ulteriore.