Come comunicato nei giorni scorsi As.N.A.L.I. – settore auto riparatori – in collaborazione con A.C.Q.R. – Associazione Centri Revisione di Qualità – organizza lunedì 17 ottobre 2022, con inizio dei lavori ore 18.30 presso la sede As.N.A.L.I. – GIOIA TAURO – (RC) Via SS 111 n° 222, il seminario formativo “Le novità per i gommisti con l’entrata in vigore delle nuove procedure emanate dal DL 19 maggio 2022”.

Partecipano ai lavori l’Ing. Francesco Cortese della MTC – Reggio Calabria e l’Avv. Francesco Domenico Riganò ufficio legislativo As.N.A.L.I. che illustreranno la nuova normativa e la sua applicazione.

Il seminario è totalmente gratuito ma per poter partecipare è necessario compilare la scheda di adesione ed inviarla a direzionecalabria@asnali.org.

Per maggiori informazioni contattare la sede As.N.A.L.I. di Gioia Tauro al numero 0966 1974591, o tramite WhatsApp allo 3453309726.