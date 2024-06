Cari concittadini e care concittadine,

È con grande soddisfazione che vi annunciamo alcune importanti novità che riguardano la nostra comunità, tutte centrate sulla salute pubblica e la prevenzione, temi a noi cari e fondamentali per il benessere di tutti.

Salvataggio della Guardia Medica di Seminara

Siamo felici di comunicarvi che, grazie all’impegno e alla determinazione dell’amministrazione comunale, la guardia medica di Seminara continuerà a operare. Dopo una lunga interlocuzione iniziata nel marzo 2024, siamo riusciti a trovare una soluzione temporanea che garantisce la continuità del servizio sanitario. La guardia medica verrà trasferita nei locali dell’ex pretura, un accordo ufficializzato con la firma della convenzione il 14 giugno 2024, in collaborazione con la Dottoressa Di Furia, commissario dell’Asp di Reggio Calabria. Continueremo a lavorare incessantemente per trovare soluzioni definitive, con l’obiettivo di offrire il miglior servizio sanitario possibile ai nostri cittadini.

Iniziativa per la Prevenzione del Tumore al Seno

Oggi, siamo lieti di annunciare che le mammografie per le donne over 40, organizzate dal Comune di Seminara, si sono svolte con successo. Questo progetto, che ha visto una grande partecipazione, è parte del nostro impegno continuo nella prevenzione dei tumori al seno. La diagnosi precoce è cruciale per la salute delle donne, poiché permette di individuare tempestivamente eventuali anomalie e intervenire rapidamente. Desideriamo ringraziare tutte le partecipanti e gli operatori sanitari che hanno reso possibile questa importante iniziativa.

Il prossimo mese di luglio, proseguiremo con le ecografie, un passo successivo e necessario per avere un quadro completo della salute delle pazienti che si sono sottoposte a mammografia. Invitiamo tutte le donne a non trascurare questi controlli fondamentali per la loro salute. La prevenzione salva vite, e noi siamo qui per supportarvi in questo percorso.

Crisi Idrica e Appello alla Responsabilità

Parallelamente, ci troviamo ad affrontare una sfida che coinvolge tutti noi: l’emergenza idrica. Purtroppo, ogni anno ci confrontiamo con questa problematica, che ormai ha assunto una dimensione globale. L’acqua è un diritto sacro e inviolabile, essenziale per la nostra quotidianità e salute. Fin dal primo giorno del nostro mandato, abbiamo cercato di affrontare ogni problema con serietà e razionalità, cercando soluzioni efficaci sia nel breve che nel lungo termine.

A breve, inizieremo un monitoraggio approfondito della rete idrica per identificare eventuali perdite e migliorare la gestione delle risorse. Vi assicuriamo che stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili per arrivare a una soluzione definitiva. Tuttavia, questa non è una battaglia che possiamo vincere da soli. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione e del vostro senso di responsabilità. L’ordinanza allegata è un accorato appello a un uso razionale dell’acqua, che vi invitiamo a rispettare non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto perché ogni spreco danneggia un altro cittadino.

Ribadiamo con fermezza il nostro impegno nel risolvere questa situazione nel più breve tempo possibile. Ogni azione della mia amministrazione, anche quelle che possono sembrare più difficili o incomprensibili, sono volte esclusivamente al bene della collettività.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e impegno. Insieme, possiamo fare la differenza e garantire un futuro migliore per la nostra comunità.

Il Sindaco,

Dott. Giovanni Piccolo