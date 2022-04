Grande attesa in Calabria nel mondo del settore giovanile, domani 10 aprile a Reggio Calabria la Segato e la Morrone si contenderanno il titolo di regina dell’under 17 élite nella nostra Regione. Inutile dirlo, le due formazioni sono delle corazzate con giocatori pronti a spiccare il volo per il professionismo o la serie D. La segato di mister Angelo Giordano è in testa al campionato con un punto di vantaggio. Al Ciccio Cozza di Valanidi domani ci sarà il pubblico delle grande occasioni per vedere all’opera le squadre under 17 élite più forti della Calabria.