Sedecim è il primo la voro solista del chitarrista Gianluca Russo.Originariamente registrato nel 2005, all’età di 25 anni, l’EP non vide mai la luce per un cambio ar tistico radicale del compositore, il quale si dedicò alla musica contemporanea e sperimentale. Sedici anni dopo, prima di concludere la registrazione del corposo progetto Caligari Überschall, Russo decide di pubblicare Sedecim come preludio dell’attuale lavoro, più virato verso sonorità elettroacustiche. La scelta del latino è giustificata dal richiamo di un mondo antico, non più esistente ma presente come radice.Ad impreziosire la musica di Sedecim troviamo gli ottimi Lucrezio de Seta e Pierpaolo Ranieri, rispettivamente batterista e bassista. Inoltre, segnaliamo la presenza di due musicisti di fama internazionale come Brett Garsed e Derek Sherinian.Disponibile in digitale nei più importanti store.

Gianluca Russo

consegue l a L a u rea M a g i s t ra l e i n c h i t a r r a p r e s s o i l Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara, sotto la guida del M ° S t e f a n o C a r d i . S i p e r f e z i o n a p r e s s o l’Università degli studi di Pa d o v a i n E d u c a z i o n e Musicale e in chitarra jazz c o n i l M ° U m b e r t o Fiorentino . Prende parte a masterclass con: S. Vai, M. Stern, P. Gilbert, R. Kotzen, S. Rosenberg, J. Abercrombie, B. Garsed, F. Gambale, S. Henderson, R. Ford, G. Howe, T. Emmanuel, J. Petrucci, M. Friedman, G. Govan, J. Van Ruller, P. Bernstein, R. Micic. Nel 2003 partecipa al tour di Brett Garsed. Diventa redattore per la rivista Axe. Dal 2005 collabora con Collettivo Cinetico (vince il premio Gd’A 2008) e con l’Orchestra Caput Gauri, per concerti in Italia e all’estero. Dal 2010 è attivo nel Freon E n s e m b l e . N e l 2 0 1 8 c o m m i s s i o n a l a composizione “R. Bow” del compositore Mauro Cardi, eseguendo la prima presso i l C a s t e l l o E s t e n s e d i Ferrara.