Che le sedi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro siano sporche e maltenute è un dato di fatto. Che in questo periodo di pandemia i topi abbiano preso il sopravvento…pure! Intanto ci si attrezza per una caccia con mezzi tradizionali. La paura dei Vigili del Fuoco è che anche i topi possano trasmettere il virus del COVID oltre ad una serie innumerevole di altre infezioni e malattie note da tempo. Vogliamo porre all’attenzione pubblica ed istituzionale che presso “l’Istituto Pasteur di Parigi” pare siano state condotte delle ricerche e siano giunti alla conclusione che “anche i topi, finora risultati non suscettibili al virus Sars Cov 2, possono essere contagiati. Le varianti brasiliana (P.1) e sudafricana (B.1.351) riescono a infettarli e che, di conseguenza, i topi potrebbero diventare serbatoi naturali nei quali il virus potrebbe riassortirsi e mutare ancora”. Tutto ciò succede nel capoluogo di regione ed è per questo che come USB Vigili del Fuoco Calabria continueremo a denunciare questa mancanza di tutela e di attenzioni nei confronti di chi giornalmente vive in caserma per portare il soccorso alla popolazione e tutto questo noi operatori del soccorso del 115 non possiamo più accettare. Cari cittadini catanzaresi e calabresi voi ci chiamate eroi e vi assicuriamo che l’unico atto eroico è rimanere in Caserma.