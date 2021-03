Le scuole in Calabria saranno chiuse per due settimane da lunedì 8 marzo, si attende solo l’ufficialità con l’ordinanza del presidente ff della Regione Nino Spirlì, oramai sembra che la decisione è stata presa. Si va verso la chiusura di tutte le scuole in Calabria per le prossime due settimane. Il provvedimento giunge al termine della riunione dell’Unità di crisi anti Covid-19 e del confronto con i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Anche il Commissario Guido Longo che ha partecipato alla riunione ha dichiarato “inevitabile” la chiusura per favorire il processo di vaccinazione.

Inoltre Spirlì, a proposito della sentenza della Giustizia Amministrativa ha dichiarato che “Il Tar sarà libero di prendere le sue decisioni, ovviamente, ma io difenderò fino in fondo la necessità di salvaguardare l’intera popolazione calabrese. E se c’è un luogo che è più debole rispetto ad altri quel luogo dev’essere assolutamente arginato e non può essere lasciato aperto al virus e al contagio”.

Seguono aggiornamenti…