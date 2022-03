I Rappresentanti d’istituto ed i genitori si rivolgono al Sindaco Biasi.

Dopo i diversi giorni di Dad, causa aumento dei contagi nel nostro comune, i nostri figli sono costretti nuovamente a rimanere a casa, per la mancanza di gasolio.

Noi ci chiediamo perché il Comune non ha provveduto prima,al rifornimento del gasolio?

Perché la determina è stata fatta solo due giorni fa’?

Che il gasolio sarebbe finito è un dato di fatto, cosa che si poteva tranquillamente prevenire e provvedere per tempo.

Anche se’, il comune e’ intervenuto con qualche piccolo rifornimento giornaliero di gasolio,”tanica di 20 litri” giusto per alimentare la caldaia per un’ora o forse due, ciò non è bastato a riscaldare i locali visto anche il freddo e le temperature di questi giorni.

Visto che, il metano è arrivato anche a San Martino, perché non si pensa di convertire la caldaia da gasolio a metano? Così facendo si risolve il problema, che ormai si trascina nel tempo, da molti anni.

Si ringrazia l’assessore Angela Crea, per la sua disponibilità.