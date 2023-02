Scuola, Valditara “Priorità aumentare gli stipendi di tutti i docenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che politica e giornalismo non debbano mai cedere alla mistificazione della realtà”. Sulla vicenda degli aumenti di stipendio agli insegnanti “Ho trovato molta propaganda e poco rispetto della realtà. Nel mio intervento ho posto come prioritario l’intervento per un aumento degli stipendi di tutti gli insegnanti, bassi ovunque”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del Question Time alla Camera. “Condividendo l’esigenza di aumentare gli stipendi di tutto il personale della scuola – ha aggiunto -, in tre settimana abbiamo raggiunto un accordo con i sindacati che ha previsto risorse nuove, in tre settimane abbiamo chiuso un contratto rimasto in sospeso da troppo tempo”.Il ministro Valditara ha poi ribadito: “Non è in discussione il contratto nazionale, la vera sfida è capire come fare con il lavoratore che si trova ad avere un costo della vita più alto, in un determinato territorio ovunque si trovi, al nord, al centro, al sud, non vada ad avere uno stipendio che nei fatti è molto più basso”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).