Mattatore del palcoscenico e straordinario doppiatore, indimenticabile voce di Woody Allen e altri divi del cinema, Oreste Lionello torna idealmente nella sua terra, a 15 anni dalla scomparsa, con “Si può fare!”, evento sul doppiaggio promosso per le giornate dell’11 e del 12 maggio dalla SRC – Scuola di Recitazione della Calabria. Un week-end dedicato all’arte del leggio, promosso dalla struttura calabra, fondata e diretta dall’attore Walter Cordopatri. Momento clou dell’evento, l’inaugurazione della sala doppiaggio che verrà intitolata al grande attore e doppiatore reggino, nei locali della scuola, ex carcere di Cittanova.

L’iniziativa è stata presentata, nel corso di una conferenza stampa online – moderata dal giornalista Marco Bonardelli, co-fondatore e caporedattore di Enciclopedia del Doppiaggio – dal direttore della SRC, Walter Cordopatri, con gli interventi dalla doppiatrice Cristiana Lionello (figlia di Oreste, voce italiana di Sharon Stone e altre star di Hollywood), del doppiatore cosentino Pasquale Anselmo (voce di Nicolas Cage e John Turturro), di Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, manifestazione che da diversi anni è partner della Scuola di Recitazione della Calabria, e del consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio.

“E’ una bella coincidenza che l’evento si chiami “Si può fare”, come la celebre battuta del film – ha sottolineato Cordopatri, riferendosi alla frase che in “Frankenstein Junior” viene pronunciata da Gene Wilder, doppiato proprio da Lionello – La scuola è nata sotto una bellissima stella, perché il team”, con il corpo docente guidato dal coordinatore didattico Giorgio Colangeli, “e le collaborazioni di questi anni ci hanno portato a crescere tantissimo. Non vogliamo pensare ad un attore solo teatrale o cinematografico, ma ad una formazione attoriale a 360 gradi che ci ha portato a raggiungere traguardi incredibili, come la nostra allieva Nicole Sorace co-protagonista di “Omen – L’Origine del Presagio””.

Cristiana Lionello

Ironia ed emozioni nel racconto di Cristiana Lionello sul rapporto col padre, che l’ha istruita con rigore all’arte del leggio, facendola debuttare da protagonista col doppiaggio di Mariel Hemingway in “Manhattan”, capolavoro di Woody Allen: “Papà mi ha insegnato il rispetto dei ruoli a prescindere da chi hai vicino in sala, anche in situazioni complesse in cui un direttore di doppiaggio non ti aiuta. E ha sempre considerato Reggio Calabria la sua città pur essendo cittadino del mondo e avendola lasciata da giovane per intraprendere la carriera dell’attore”.

Carlo Valli

Voce di Cate Blanchett, Romy Schneider e Annette Benning, nel corso delle due giornate, Cristiana Lionello terrà una serie di masterclass assieme ad altri tre fuoriclasse del settore, che metteranno la propria esperienza al servizio degli allievi e dei partecipanti. Saranno protagonisti dell’evento, infatti, anche Renato Cortesi – voce di Gérard Depardieu, André Dussolier, William Hurt, Derek Jacobi – che ha condiviso con Cristiana e il grande Oreste momenti d’arte e di vita; Carlo Valli, straordinario doppiatore di Robin Williams, ma anche di Kurt Russell, Jim Broadbent e Richard Jenkins. Inoltre, un rappresentante calabrese del doppiaggio, il cosentino Pasquale Anselmo, voce di Nicolas Cage, John Turturro, Philip Seymour Hoffman e Woody Harrelson. “Con Oreste Lionello feci una piccola parte in “Cyrano de Bergerac” – ha raccontato nel corso della conferenza stampa – Sui dialoghi in rima di quel film ha fatto un capolavoro, che ho amato a tal punto da inserire frammenti di questo suo adattamento in alcuni miei pezzi teatrali”.

Tornando all’evento di Cittanova, l’iniziativa si aprirà il pomeriggio dell’11 maggio presso l’Auditorium della scuola, con le lezioni teoriche degli artisti. Si comincia con Valli (15.00-17.00), seguito da Cortesi con Anselmo (17.15-18.30) e Lionello (18.45-20.00). In serata – alla presenza di autorità e addetti ai lavori – l’inaugurazione della Sala Doppiaggio (20.15), con la conduzione del direttore Cordopatri e di Bonardelli. Il 12 maggio seconda tranche delle masterclass, con prove pratiche in sala doppiaggio. Inizierà Lionello (9.00-11.00), seguita da Valli (11.00-13.00 e 15.00-17.00) e Cortesi affiancato da Anselmo (17.00-19-00).