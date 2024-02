Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Alla manifestazione promossa

dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro il

ddl Calderoli e per lo sviluppo del Sud, ha partecipato anche

l’ex presidente della Calabria Mario Oliverio, accolto

affettuosamente da numerosi sindaci ed amministratori locali

della Campania presenti in massa a piazza Santi Apostoli nel

cuore di Roma. Presente anche una delegazione di sindaci

calabresi, lucani e pugliesi.

“Essere a fianco di De Luca in questa battaglia a difesa del

Sud e del futuro dell’Italia è un dovere civico, etico e politico

– ha detto Oliverio -. Unire il Sud per non subire lacerazioni

irreversibili. Bloccare il disegno miope che spacca l’Italia e ne

indebolisce il peso e le potenzialità di sviluppo in Europa. Al

contrario è miope non cogliere il ruolo che potrebbe svolgere il

Sud nel rapporto con i continenti emergenti la cui crescita è

destinata a segnare la nuova fase storica dello scenario

globale”.

“A questo fine – ha concluso – sarebbe interesse dell’intero

Paese e dell’Europa realizzare un grande programma di

ammodernamento infrastrutturale del Sud: alta velocità

ferroviaria, grande portualità con Gioia Tauro nodo di

intermodalità, aero portualità proiettata verso il Sud del mondo,

rete viaria moderna e sicura, logistica, infrastrutture telematiche innovative avanzate”.