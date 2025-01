RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Questa amministrazione non finisce mai di stupirci!

Nei giorni scorsi è circolato uno screenshot di una chat WhatsApp che sarebbe stata utilizzata

dall’Amministrazione per comunicare con i commercianti del centro cittadino. Tra le altre osservazioni, si

notava un messaggio contenente un’immagine accompagnata dal commento: “Gioia Tauro deserta”. A

seguire, un utente, identificatosi come il sindaco, ha replicato con un messaggio dai toni gravemente

offensivi, criticando la commerciante per il suo atteggiamento negativo e affermando, con toni minacciosi e

ingiuriosi: “Ti meriti il nulla, il buio, i topi e la sporcizia, e spero che le tasse siano state pagate visto che non

sono mai venuta a vessarvi… anzi.” Il messaggio si concludeva con l’intenzione di pubblicare la foto della

commerciante sui social per dissuadere la gente dal frequentare Gioia Tauro, accompagnato da un

sarcastico: “Brava, continua così.”

In un primo momento, non abbiamo attribuito particolare credibilità a questo screenshot, ritenendo

impensabile che un membro del Consiglio Comunale potesse scrivere tali parole. Tuttavia, la sindaca,

durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha confermato l’autenticità del messaggio, pur precisando che

avrebbe potuto essere scritto da chiunque.

In ogni caso, dal numero di telefono utilizzato, si è appurato che il messaggio è stato inoltrato dal cellulare

di un Consigliere di maggioranza, lo stesso che, poco dopo, nella medesima chat, avrebbe attribuito la

paternità del messaggio al Sindaco, al quale viene quindi riconosciuta la responsabilità di quanto scritto.

A questo punto, riteniamo doveroso chiedere con forza chiarimenti sull’accaduto. È impensabile che chi

ricopre una carica pubblica utilizzi toni intimidatori e umilianti, attraverso una piattaforma di messaggistica

per denigrare una cittadina che ha espresso una banalissima opinione.

Se il Primo Cittadino ritenesse che le responsabilità siano da attribuire a un Consigliere che avrebbe agito

autonomamente – e, cosa ancor più grave, sostituendosi a Lei – lo dichiari pubblicamente e con chiarezza.

La trasparenza è un dovere morale e istituzionale.

Chiediamo quindi che chi ha scritto quel messaggio si assuma la piena responsabilità, chiedendo scusa

all’intera Comunità e rassegnando immediatamente le dimissioni da qualsiasi ruolo ricopra; che

l’Amministrazione prenda le distanze da simili comportamenti, chiarendo la propria posizione; che siano

resi noti eventuali provvedimenti presi nei confronti di chi ha abusato del proprio ruolo pubblico e

istituzionale.

Gioia Tauro ha bisogno di amministratori che rispettino i cittadini e accolgano il dissenso come opportunità

di crescita, non come offesa personale. Questa abitudine di utilizzare il Consiglio Comunale come platea

personale da dove colpire chiunque osi criticare, per stimolare un miglioramento, è diventata intollerabile.

Il consiglio non può essere il luogo dove replicare ai singoli cittadini che non sono d’accordo con le scelte

dell’amministrazione.

Il confronto democratico deve sempre svolgersi nel rispetto e nella dignità. Invitiamo la comunità a rifiutare

linguaggi d’odio e logiche intimidatorie, promuovendo un dibattito civile e costruttivo per il bene del nostro

Territorio.