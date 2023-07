Presunti “furbetti” del reddito di cittadinanza, 41 persone sono state denunciate per false dichiarazioni dai Carabinieri delle stazioni di Borgia e Marcellinara, in provincia di Catanzaro, in seguito all’operazione denominata Improbus Civis.

I soggetti denunciati avevano percepito la misura dall’Inps senza godere dei relativi requisiti, comunicando una residenza fittizia (per risultare unico membro del proprio nucleo familiare, abbassando dunque il valore della dichiarazione Isee) ovvero omettendo di comunicare variazioni reddituali o anche precedenti penali ostativi.

Tutto riscontrato dai militari incrociando i dati forniti dai beneficiari del Rdc nelle relative istanze, documentando un ingiusto profitto ‘estorto’ all’Inps per oltre 415mila euro di controvalore complessivo.