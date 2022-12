Nei giorni scorsi, a Platì, i Carabinieri, in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato un 25enne, bracciante agricolo, già noto alle Forze dell’Ordine, per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

Nello specifico, i militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, hanno rinvenuto una piantagione indoor composta da circa 300 piante di canapa indiana la cui coltivazione in serra era realizzata mediante sofisticati impianti di riscaldamento ad irraggiamento oltre che potenti lampade e trasformatori di ventilazione ed irrigazione a goccia, tutto alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete pubblica ENEL.

La piantagione e le attrezzature necessarie alla coltivazione sono state sequestrate e distrutte su disposizione dell’ Autporità Giudiziaria mentre il 25enne, a seguito della convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale.