Terribile scontro sulla SGC “Ionio-Tirreno”, coinvolti tre mezzi, avvenuto pochi istanti fa nella SGC “Ionio-Tirreno”, un’autovettura è cappottata e non si conoscono ancora le dinamiche né le conseguenze dell’incidente. Sul posto il personale dell’Anas e la Polizia Stradale.

In Aggiornamento…

Il bilancio è di tre feriti, uno in gravi condizioni ma sembra non in pericolo di vita e trasferito presso l’ospedale di Polistena.