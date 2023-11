Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sul pontino di Via Caracciolo nel quartiere Lido di Catanzaro, in prossimità del Parco Gaslini per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Audi Q3 ed una Fiat 500L. Ferita la giovane conducente della Fiat 500L che presa in cura dal personale sanitario del Suem118 veniva trasferita presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la viabilità, traffico in ambedue i sensi di marcia deviato sul lungomare Pugliese.

Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.