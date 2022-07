La Città Metropolitana di Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace e l’intero Consiglio metropolitano esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del Professor Rosario Pietropaolo, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria di cui è stato Magnifico Rettore per tre mandati consecutivi, dal 1992 al 1999. Fine intellettuale e stimato uomo di cultura, in ambito nazionale e internazionale, il professor Pietropaolo ha saputo lasciare un segno profondo all’interno del mondo accademico, rappresentando per l’intera comunità universitaria un punto di riferimento autorevole ed una figura di indiscusso spessore culturale sempre pronta al dialogo e all’ascolto. Del professor Pietropaolo resterà indelebile, inoltre, anche il significativo contributo di idee e proposte che hanno costantemente animato, nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, il dibattito pubblico. La Città metropolitana di Reggio Calabria si stringe, commossa, intorno alla famiglia in questo momento di dolore.