“Esprimo il mio più sentito cordoglio e la mia vicinanza a Sandro Principe e alla sua famiglia, chiamati ad affrontare una durissima prova. Non esistono parole adatte in momenti come questi e ha senso soltanto stringersi intorno all’amico Sandro e alla sua famiglia. Ho avuto modo di conoscere Rosa Maria qualche anno fa, abitando anche io a Rende, e mi colpì subito la sua umanità e il grande attaccamento al suo papà in un momento difficile per Sandro”.

Queste le parole di Mimmo Bevacqua dopo il grave lutto che ha colpito la famiglia Principe al quale va la vicinanza dell’intero gruppo del Pd in Consiglio regionale del quale ha fatto parte per lunghi anni, guidandolo anche da capogruppo.

“Sandro che è stato un esempio per tutti i calabresi che si sono affacciati alla politica negli ultimi anni, ha rappresentato anche per il nostro partito un sicuro punto di riferimento. Sono certo – conclude Bevacqua – che troverà la forza d’animo necessaria anche per affrontare un momento duro come questo e che non meritava. Arrivi a lui, a sua moglie e all’intera sua famiglia il cordoglio del gruppo del Pd e il nostro più profondo affetto”.

