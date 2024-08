Il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, anche a nome dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e dell’intera Comunità di Cittanova, esprime profondo dolore per la scomparsa del professor Antonio Orlando, docente, storico e scrittore, illustre intellettuale ed esempio di valori umani altissimi e cristallini. Il suo contributo culturale per Cittanova e per la Calabria, costante e qualificato, è stato pienamente condiviso e apprezzato durante un percorso proficuo di ricerca che ha consentito di restituire al patrimonio collettivo pezzi di storia e di identità altrimenti destinati a perdersi. Il Sindaco avv. Domenico Antico, interpretando il sentire dell’Istituzione comunale e delle sue rappresentanze democratiche, porge ai famigliari del professor Orlando il sincero cordoglio e i più autentici sentimenti di amicizia e vicinanza.