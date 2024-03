Si tratta di Tiziana Iaria nata nel 1971. La donna è uscita alle ore 9:30 circa dal suo ufficio a piedi e senza cellulare e ancora adesso non si hanno sue notizie e sono in corso le ricerche per ritrovarla.

Al momento della scomparsa la donna indossava un jeans, un piumino di colore nero e scarpe Hogan di colore blu scuro. Chiunque dovesse sapere qualcosa di Tiziana Iaria contatti subito la sua famiglia, il marito Joe Puntillo, o le forze dell’ordine chiamando il 112 o il 113.

Aggiornamento

Ritrovata la donna scomparsa ed al momento sta al Gom di Reggio Calabria sotto osservazione, lo comunica il marito Joe Puntillo nel suo profilo social, “Tiziana è stata ritrovata, al momento è sotto osservazione al gom. Ringrazio tutti per la solidarietà, le forze dell’ordine e tutti coloro che sono stati vicini in queste ore difficili.”