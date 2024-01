Un brutto incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” nella carreggiata in direzione nord, al km 415,000, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabria, nella città metropolitana di Reggio Calabria, è temporaneamente chiusa. Uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri allo svincolo di Scilla e rientro in A2 allo svincolo di Bagnara. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Il mezzo pesante è rimasto schiacciato e ancora non si conoscono le condizioni del conducente.