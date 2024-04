La Commissione Straordinaria del Comune di Scilla invita i proprietari dei manufatti in stato di abbandono o pericolanti ad avviare ogni necessario intervento manutentivo finalizzato a scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità. Nell’avviso diramato in data odierna, si fa altresì presente che è in corso una capillare attività ispettiva sul territorio comunale finalizzata all’individuazione di immobili che minacciano rovina. Mediante il comunicato si avvisa la cittadinanza interessata, che il comportamento omissivo, costituisce, a seconda delle fattispecie accertate, illecito penale o amministrativo. Si invitano pertanto i proprietari di immobili a porre in essere completamenti virtuosi atti a scongiurare pericoli di danno a persone o cose .