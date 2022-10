L’amministrazione comunale di Scido Comunica un altro importante traguardo: finanziati € 5.000.000,00 in Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (Capofila Comune di Scido – Cosoleto, Delianuova, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Varapodio, Terranova Sappo Minulio)

A Scido sarà realizzato il progetto: “Interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, mediante la realizzazione di un anfiteatro finalizzato ad eventi culturali, educativi e didattici nel Comune di Scido”