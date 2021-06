Vincono meritatamente i ragazzi di Nico Agricola della Tonno Callipo, ai quali da parte nostra facciamo un grosso in bocca al lupo.

La finale regionale si è svolta a Pizzo con un triangolare tra la School Volley Taurianova, l’avbt Cosena e appunto la Tonno Callipo.

La prima gara vede impegnate la School Volley Taurianova e Tonno Callipo, la partita non inizia benissimo per entrambe le squadre molto contratte, però punto dopo punto il match si accende e si vedono sprazzi di bella pallavolo, il primo set va ai tonnetti, nel secondo parziale con un grande sforzo i ragazzi guidati da Enrico Idone pareggiano il conto e si portano sul risultato di 1-1, poi però la maggior fame e abilità atletiche dei tonnetti prevalgono e vincono meritatamente il match 3/1.

La gare sono state trasmesse in diretta streaming sul portale della fipav italia, al termine della manifestazione il mister Enrico Idone: “È stato un anno pazzesco, lo scorso anno avevamo già matematicamente il pass per questa finale che poi per la pandemia non si è potuto disputare, quest anno con mille difficoltà ci siamo preparati e ci siamo riguadagnati sul campo questa finale, potevamo fare qualcosa di più certamente, sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, che dovevamo imbastire una prestazione impeccabile dall’inizio alla fine, ed abbiamo peccato un po sulla costanza, ma non mi sento di rimproverare nulla a dei ragazzi che con immensi e costanti sacrifici anche in questa stagione sono qui a disputare partite di un certo calibro. Anzi Voglio solo ringraziarli per il percorso fatto in questi mesi insieme, purtroppo nello sport “non basta fare le cose bene, ma bisogna farle meglio degli altri” ed oggi bisogna fare i complimenti alla Tonno Callipo per la prestazione espressa sul campo.

Abbiamo ancora importanti obiettivi da raggiungere in questa stagione e lotteremo come sempre per arrivare più in alto possibile.”