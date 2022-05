Dopo anni di successi, era difficile fare qualcosa in più, ma questi ragazzi e ragazze ci stanno facendo sognare, ed a volte forse nemmeno ci rendiamo conto di quello che sta accadendo a Taurianova!!

Iniziamo dalla notizia probabilmente più clamorosa, ovvero un gruppo di ragazzini che dovevano prendere “pallonate” in serie C, e invece stanno terminando il campionato al 2o posto e prenderanno parte ai playoff per la promozione in SERIE B!!!

Stesso gruppo domani disputerà la finale regionale Under 19 con i pari età della tonno callipo dove si giocheranno l’accesso alla finale nazionale dove in palio ci sarà lo scudetto!!

Risultati che arrivano da tutti i gruppi perché il gruppo under 16 maschile e femminile figurano benissimo nei propri campionati di categoria e dal 2 al 5 giugno rappresenteranno Reggio Calabria alle Nation league 2022!!

In ultimo ma non per importanza le ragazze della prima divisione, che prevalentemente resta un gruppo under 18 che per il secondo anno consecutivo centra la finale provinciale, e in campionato di prima divisione femminile tiene posizioni di vertice dall’inizio della competizione!!

Che dire???

Alle volte non ci sembra possibile nemmeno a noi, stiamo sognando ad occhi aperti… e con dei mezzi davvero limitati, stiamo avendo dei risultati straordinari

Comunque vada a finire questa stagione, siamo già oltre ogni più rosea previsione!!

Ad majora semper