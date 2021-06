School Volley Taurianova, l’Under 17 termina tutto il campionato imbattuta e sale sul gradino più alto del podio del Campionato Territoriale di Categoria under 17 maschile (solo il Covid li ha fermati la scorsa stagione) e proprio ieri l’agguerrita compagine guidata da Coach Enrico Idone ha conquistato quello che aveva lasciato per strada l’anno scorso per via della sospensione dei campionati di volley.

Il primo set è stato davvero emozionante, avvincente per l’attesa del risultato finale. La compagine locale parte subito fortissima con un perentorio 7-1 grazie alle difese precise e continue di Cento e Condina, mettono nelle migliori condizioni il regista Spirlì di esaltare le sue abilità tecniche e atletiche che guida il gioco come un veterano servendo Gerace e Bruzzese che con i propri attacchi non lasciano spazio alla Luck Volley di Reggio Calabria. chiudono con un netto parziale 25-16.

Il secondo set ha visto i ragazzi della Luck Volley di Reggio Calabria giocare punto a punto con i taurianovesi per poi portarsi in vantaggio di 14-17, poi un buon turno al servizio di Di Leonardo per i padroni di casa riporta il punteggio sul 18-18 e i centrali De Maria e Ferrari non lasciano più spazio è chiudono con il punteggio di 25/20.

Sul 2-0 matematicamente la School Volley Taurianova è campione territoriali under17.

Il terzo ed ultimo set, Coach Idone a risultato ormai ottenuto fa riposare Gerace Bruzzese Spirli e De Maria autori di un ottima prestazione, entrano in campo al loro posto Crocitti, Baggetta, Sorrentino e Di Leonardo ma ormai la concentrazione e rivolta ai festeggiamenti per il risultato stagionale raggiunto, e il set chiuso a favore degli ospiti del coach De Marco con il punteggio 20-25.

Soddisfazione di coach Idone “Una vittoria meritata che ripaga ampiamente gli sforzi profusi in questi lunghi e duri mesi di coesistenza con le restrizioni resesi necessarie per l’emergenza sanitaria. La squadra ha giocato una discreta partita. Veniamo da un periodo devastante dove solo oggi all’ultima partita giochiamo in casa, dove per mesi ci siamo allenati lontani da casa, e solo grazie alla fiducia della Dott.ssa Maria Concetta Muscolino dirigente dell’istituto comprensivo Monteleone Pascoli, che ci tengo a ringraziare pubblicamente, che siamo riusciti a svolgere qualche allenamento all’interno della palestra scolastica Monteleone, dove per vie delle ridotte dimensioni della stessa molte situazioni di gioco non le abbiamo potute provare e riprovare. Perciò alla luce di tutto ciò, dopo un campionato del genere i complimenti a questi ragazzi che non hanno mai mollato sono il minimo che possiamo fare!!”

Ora la School Volley Taurianova sarà impegnata lunedi 7 giugno alla finale regionale dove affronterà volley Tonno Callipo e Cosenza, in un triangolare agguerritissimo!

Le formazioni erano composte per la Luck volley Reggio Calabria Apa, Barbaro, Barreca, Casoria, Cuce, Gioè, Grasso, Labate, Morbegno, Orsino, Sanci,

School Volley Taurianova, Baggetta, Bruzzese, Cento, Condina, Cosentino, Crocitti, De Maria, Di Lonardo, Ferrari, Gerace, Sorrentino, Spirlì