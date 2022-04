Nel primo pomeriggio di sabato 2 aprile le ragazze, che partecipano al campionato di prima categoria, battono agevolmente la compagine locrese della AsD Libertas con il punteggio 3-0, cercando di stare agganciate alla capolista Zefiro Olimpia Bagnara. La vittoria di sabato allevia la battuta d’arresto della settimana precedente avuta contro le ragazze dell’Ass. Benedetto Mallamaci, gara persa nettamente per 3-0 e cedendo il primato alla squadra di Bagnara.

Mister Enrico Idone non nasconde la propria soddisfazione “Dopo due incontri dove abbiamo raccolto soltanto 1 punto, le ragazze sono ripartite più che mai concentrate e giocando una partita ottima, con la regia di Laura Nanchin, che è riuscita a mettere in condizioni di ben figurare tutte le nostre attaccanti, pronte a mettere giù palla limitando al minimo gli errori. Anche nel fondamentale di ricezione il reparto si è ben comportato, con Dafne Politanò.

Prosegue coach Idone “Guardiamo già al prossimo incontro contro la Digem, che rappresenta un passaggio importate ai fini della classifica”

Infatti, il prossimo turno sarà in casa della Digem, terza forza del campionato di prima divisione femminile, sabato 9 prossimo.

Risultato finale di 3-0 (parziali 25-16, 25-12, 25-14).

School Volley Taurianova: Noemi Infantino, Antea Mezzatesta, Nanchin Laura, Luana Neri, Perri Diletta, Regina Pezzano, Giulia Plateroti, Dafne Politanò, Antonella Pronestì, Reitano Giorgia, Alessia Zangari, Allenatore Enrico Idone

AsD Libertas Locri: Elisa Abagnale, Alessandra Alessi, Alessandra Bellisario, Marta Cantarella, Annamaria Condemi, Silvia Custureri, Erika Girovasi, Federica Lombardo, Beatrice Macrì, Alice Marrazzo, Maria Romeo, Gabriella Santuccio, Antonella Torcasio, Allenatore Vincenzo Belvedere.



Domenica 3 mattina a Reggio Calabria si sono svolte le fasi finale territoriali peri ragazzi under 17.

La squadra di coach Enrico Idone, formato da un organico di giovanissimi di categoria inferiore si è ben comportato, concludendo con un’ottima terza posta alle spalle dei più quotati ragazzi della Omi-Fer Tigano Palmi e Luck Reggio Calabria.

In semifinale hanno ceduto alla Omi-Fer Tigano Palmi con il punteggio 3-1. Mister Idone soddisfatto per la prestazione dei suoi giovanissimi, ci dice “Usciamo tra gli applausi e i complimenti dalla semifinale contro un ottima Tigano Palmi, alla quale vanno i nostri complimenti per la buona prestazione e vittoria per 3-1”. Prosegue “Per noi questo campionato rappresenta un passaggio obbligato per far crescere i ragazzi che avranno, l’anno prossimo, maggiore positività di centrare il bersaglio del primo posto in quanto saremo la stessa squadra.

La finale va Luck Volley che batte agevolmente Omi-Fer Tigano Palmi con il punteggio di 3-0 (parziali 25-8, 25-9, 25-6). Tra le file dei campioni territoriale si segnala la presenta del giovane taurianovese Claudio Ferrari, il quale con una ottima prestazione, ha dato il proprio contributo al risultato finale; di radici School Volley e dove ritornerà per il prossimo anno.

Da parte di tutti gli appassionati di volley di Taurianova vanno i migliori auguri per i ragazzi della School Volley Taurianova e per il coach Enrico Idone.

School Volley Taurianova: Davide Cannatà, Simone Cannatà, Coluccio Rocco, Alessio Condina, Giuseppe Giovinazzo, Simone Greco, Tommaso Masso, Aldo Meduri, Giuseppe Polifroni, Loris Sciocchetti, Rocco Scionti, Giuseppe Taccone, Paolo Votano. Allenatore Enrico Idone.