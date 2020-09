Schiusa a Porto Cesareo: nascono 79 tartarughine – VIDEO

Dopo le 50 nate la scorsa notte sul litorale di Ugento, ieri pomeriggio a Porto Cesareo, su un tratto di spiaggia affollata di bagnanti dopo 62 giorni di incubazione, il miracolo della natura si ripete concedendo il bis, ed in pochi minuti 79 tartarughine Caretta caretta sono affiorate dalla sabbia raggiungendo il mare attraversando un “carpet di sabbia”, appositamente realizzato, tra due ali di bagnanti entusiasti. Attesa sin dal giorno in cui i volontari dell’Area marina protetta di Porto Cesareo avevano, grazie ad una segnalazione di alcuni bagnanti, presa al volo e rilanciata dal personale dello stabilimento balneare “Tabù”, avuto contezza della nidiata di uova di tartaruga “Caretta-caretta” sull’arenile libero adiacente al noto lido e lungo uno degli arenili più frequentati del litorale costiero di Poro Cesareo. La cronaca della giornata, vissuta i diretta sui social, è stata immortalata dai telefonini. Per gli esperti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un evento eccezionale perché la schiusa delle uova avviene generalmente di notte. Ecco il video: https://youtu.be/mtdgBIIaluU