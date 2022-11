Schifani riceve il Questore di Palermo Laricchia

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto stamane, in visita di cortesia a Palazzo Orleans, il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia. Nel corso del “cordiale colloquio”, si legge in una nota, nella Sala degli Specchi sono state affrontate anche le tematiche della sicurezza nella provincia.

“Schifani, che ha ribadito l’apprezzamento per la professionalità e l’impegno profuso dalla Polizia di Stato nell’Isola, ha assicurato la massima collaborazione e cooperazione della Regione contro qualsiasi situazione di illegalità”, sottolinea la nota.

(ITALPRESS).