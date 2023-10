Schifani “Nuova redazione Italpress a New York vanto per Sicilia intera”

PALERMO (ITALPRESS) – “Da siciliano, ancora prima che da presidente della Regione, sono orgoglioso del nuovo risultato che coinvolge un’azienda dell’Isola. L’apertura a New York della nuova redazione dell’agenzia di stampa Italpress di Palermo, che segue quella avvenuta lo scorso dicembre a Milano, è certamente motivo di soddisfazione e di lustro per la Sicilia, soprattutto in un momento di grande crisi per l’editoria italiana, ma non solo. Il traguardo raggiunto dall’Agenzia arriva, tra l’altro, nell’anno in cui l’azienda festeggia i 35 anni dalla sua fondazione. Al direttore Gaspare Borsellino e alla nutrita e composita schiera di redattori e collaboratori, sparsi in tutta Italia e nelle principali capitali estere, gli auguri miei personali e dell’intero governo regionale per sempre nuovi maggiori successi”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– Foto: Angenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).