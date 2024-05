Schifani “In Sicilia più entrate e meno disavanzo, portiamo i fatti”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il 2023 si è chiuso con un

aumento delle entrate tributarie della Regione di circa 1,3 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 10 per cento rispetto al 2022″. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana nel corso del suo intervento all’assemblea di Confindustria Catania. “Questo maggiore introito scaturisce soprattutto dall’aumento del’occupazione, dei versamenti di Irpef da parte delle imprese. Il dato tendenziale di miglioramento del

Pil siciliano è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo ridotto il disavanzo e stiamo facendo il possibile per azzerarlo. Abbiamo sbloccato i concorsi, attraverso l’intesa con il Governo Meloni che ringrazio perchè ho trovato grande dispobibilità. Per i termovalozzatori abbiamo individuato l’area a Palermo e ieri è stata individuata quella per Catania. Tutto questo fa parte di una politica di sviluppo che guarda alla soluzione dei problemi strutturali. Ce la stiamo mettendo tutta e non ci fermeremo, non ci lasceremo distrarre da polemiche. Io cerco di lavorare in silenzio per portare fatti”.

