“Tutto ciò che sta accadendo sul territorio di Corigliano Rossano, e in particolar modo nella popolosa località marinara e turistica di Schiavonea, costituisce motivo di più che comprensibile timore nella popolazione. Le risse tra cittadini extracomunitari nel centro di Schiavonea, l’ultima delle quali avvenuta ieri nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria ad Nives, hanno riproposto in tutta la loro drammaticità una situazione tale da ingenerare nella locale comunità motivo di legittimo repentaglio per la sicurezza e l’incolumità pubblica. A tal proposito, pertanto, esprimo plauso e gratitudine per la immediata e ferma risposta da parte delle competenti Istituzioni, e in particolar modo dall’Arma dei Carabinieri. Il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano, in virtù dell’impegno profuso dal Tenente Colonnello Raffaele Giovinazzo che ne è al comando, ha difatti già effettuato, nelle ultime ore, due arresti per i fatti accaduti e, soprattutto, predisposto una serie di accurati e straordinari controlli che avranno luogo a Schiavonea a partire da questa sera”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“La profonda fiducia riposta nelle Forze dell’Ordine rappresenta un ineludibile baluardo di legalità. A tutti loro – aggiunge Straface – rinnovo la mia gratitudine, ed in primis al Tenente Colonnello Giovinazzo per il lavoro svolto e per l’avvio del piano straordinario di controlli. Il loro impegno svolto con dedizione e abnegazione merita il pieno sostegno dell’intera cittadinanza, al fine di contrastare fenomeni allarmanti ed inaccettabili. Le azioni criminose necessitano di essere debellate per garantire serenità nella quotidianità a tutti i cittadini”.