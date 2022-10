Scatta la protesta dei cittadini a Reggio Calabria contro l’aumento indiscriminato delle bollette energetiche Il Coordinamento cittadino di Unione Popolare Reggio Calabria aderisce convintamente alla giornata di mobilitazione nazionale contro il caro bollette e il carovita organizzata per mercoledì 12 ottobre dall'Unione Sindacale di Base USB anche in città con volantinaggio a Piazza del Popolo la mattina e nel pomeriggio dalle 18:30 con un presidio aperto alla cittadinanza in Piazza Italia