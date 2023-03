A donarle è stata l’associazione “Universo Minori”, capitanata dalla presidente Rita Tulelli. Il dono ai bambini di una struttura protetta della Fondazione Città Solidale ha avuto luogo giorni fa. «Le scarpe confortevoli e pediatriche – ha rammentato la presidente Tulelli- non aiutano a camminare meglio (come si diceva una volta), ma sono molto utili per proteggere i piedini dei bambini dal freddo, dalla pioggia e da possibili traumi. L’associazione “Universo Minori” ha fatto questa donazione con tutto il cuore: vedere il sorriso di quei bambini sul loro volto e sul volto delle loro mamme ha puntualizzato Rita Tulelli – è stato un momento emozionante «Il periodo dell’infanzia è magico, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e non si smette mai di giocare. Il sodalizio augura a questi bambini tutta la gioia di questo mondo; che quel sorriso così sincero e spontaneo rimanga per sempre impresso sui loro volti. E come diceva Madre Teresa di Calcutta, “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”».