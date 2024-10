Sull’istanza del suo difensore avv. Mariangela Borgese , il Giudice Monocratico di Palmi, dopo averne convalidato l’arresto, ha scarcerato S.R. , il 28enne che era stato arrestato nei giorni scorsi per evasione dal 29 settembre dal regime di detenzione domiciliare, al quale era stato sottoposto per il reato di maltrattamenti perpetrati a danno dell’ex compagna.

Il difensore ha dedotto che, così come dalle dichiarazioni rese dall’indagato in sede di convalida dell’arresto, egli non aveva il dolo di evasione e che non sussistevano gli elementi ex art. 274 e 275 c.p.p.

di sussistenza delle esigenze cautelari.