Scarcerato nella giornata di oggi l’ex deputato di Forza Italia e noto avvocato penalista Giancarlo Pittelli. Pittelli coinvolto in una inchiesta della procura antimafia di Catanzaro per associazione mafiosa. l’ex parlamentare difeso dall’avvocato Guido Contestabile, con questa decisione può affrontare il processo in dato di libertà.