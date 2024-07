Scandaloso, lo Stato entra nei conti correnti personali ed effettua i pignoramenti. Si tratta di famiglie e aziende che in questo momento non sono in grado di pagare in quanti hanno perso il posto di lavoro ed aziende che sono in crisi

Situazione drammatica, lo Stato entra nei conti correnti dei calabresi e pignorano di tutto. Ci Sono calabresi che sono in difficolta economica per aver perso il posto di lavoro. le condizioni economiche rispetto all’accordo con lo Stato Italiano è cambiato per la perdita del lavoro. Lo stesso per aziende, commercianti e artigiani che sono in crisi con la propria azienda, dovuta al mercato in crisi. In questo caso non si tratta, di mala pagatori, ma di cittadini che non hanno la possibilità di far fronte agli impegni presi. In tanti ci hanno scritto, sono disperati, la domanda che ci fanno è questa! se paghiamo non abbiamo i soldi per far mangiare i nostri figli?

