La squadra di calcio del Cittanova non viene iscritta al campionato di serie D dalla società guidata dal presidente Rocco Guerrisi. Una vergogna per una intera città . La serie D era una conquista sociale di tutta la città. In un altro paese della Calabria, una cosa del genere, portava ad una ribellione sociale. La cittanovese calcio è patrimonio di tutti, se il presidente Guerrisi non era più in grado di portare

avanti, il progetto calcistico, avrebbe dovuto presentarsi dal sindaco della città per consegnare il titolo. Lo avevamo detto, l’intervento del primo cittadino doveva avvenire solo in questa circostanza. Chi ha consigliato Cosentino di intervenire prima, ha commesso un errore madornale. Adesso sono in tanti che si devono vergognare, in primis l’intera società, con in testa chi ha avuto responsabilità. Addirittura la società qualche mese addietro aveva illuso la città e i tifosi della possibilità di un nuovo stadio e la serie C. Perché questo volta faccia? Il sindaco dopo il fallimento delle riunioni con gli imprenditori locali, aveva l’obbligo di chiamare Guerrisi e compagni e farsi consegnare il titolo nelle sue mani! Perché non è stato fatto?

In questo momento drammatico, i tifosi e la città, abbandonati dalle istituzioni e da imprenditori che non hanno avuto la sensibilità di dire la verità… Noi vi siamo vicini. ADDIO cittanovese