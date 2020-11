La questione vaccini antinfluenzali sta diventando un caso molto complesso. Permane il mistero della “navetta” partita dall’ospedale di Polistena per prelevare 5.000 dosi vaccinali da consegnare ai medici di base, ma stranamente fa una tappa intermedia a San Ferdinando dove vengono consegnati circa 4.000 dosi.

A Polistena arrivano meno di 1.000 dosi (Sic!).

Come Redazione abbiamo più volte tentato di contattare il dott. Sandro Giuffrida senza esito positivo, ci chiediamo come mai questa grave discrepanza con gli altri centri della Piana compreso Taurianova dove si può vedere l’intervista rilasciata dal dott. Carmelo Loschiavo medico di medicina generale (Medico di base).

