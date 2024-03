Riceviamo e pubblichiamo

Gli Avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri hanno ricevuto incarico professionale dalla titolare dell’azienda agricola “FUTUR-E” – con sede a Corigliano-Rossano, area urbana Rossano alla c/da Amica snc – importante e stimata imprenditrice del territorio, al fine di tutelare la propria immagine aziendale in seguito a quanto riportato da organi di stampa nazionali.

«Durante un servizio televisivo andato in onda su Rete 4, trasmesso dal programma “Fuori dal Coro”, in data 13 marzo scorso, l’imprenditrice veniva additata di aver posto in essere condotte contra legem al fine di acquisire un edificio sito in Roma alla Piazza Capri, un tempo sede della rinomata scuola “Parini”. La notizia – affermano gli Avv.ti Nicoletti e Acri – è poi rimbalzata su quotidiani, blog e televisioni nazionali avendo effetti negativi sull’immagine aziendale. A seguito di tale servizio televisivo e dell’onda anomala mediatica che ne è scaturita e che si è abbattuta contro la nostra assistita, è doveroso evidenziare e specificare che non è stato notificato alcun provvedimento giudiziario nei confronti dell’imprenditrice e che, pertanto, la stessa, allo stato, non risulta indagata di qualsivoglia ipotesi di reato. La nota imprenditrice si dichiara totalmente estranea a qualunque equivoca vicenda e, all’uopo, ci ha conferito incarico al fine di tutelare i suoi diritti ed interessi in ogni opportuna sede Giudiziaria».