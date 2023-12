Scandalo cimitero Cittanova, Operazione “Aeternum”, reggono i capi di imputazione della Procura della Repubblica di Palmi.

Arrivato l’avviso di conclusione indagini per le persone coinvolte nell’operazione, su 74 indagati, 63 sono stati rinviati a giudizio e 11 prosciolti.

I NOMI DEI RINVIATI A GIUDIZIO

1) Ligato Salvatore

2) Albanese Antonino

3) Galluccio Francesco

4) Mazzaferro Domenico

5) Curulla Francesco

6) Russo Antonio

7) Padovano Arcangelo Maria

8) Berlingeri Serafino

9) Casella Osvaldo

10) Franconeri Girolamo

11) Foti Salvatore

12) Ferraro Vincenzo

13) Borelli Giuseppe

14) Barillaro Bruno

15) CIARDULLO Gaetano

16) Papandrea Salvatore

17) Adornato Antonio

18) Adornato Attilio

19) Araco Graziano

20) Ascone Francesco

21) Ascone Maria

22) Audino Arcangelo

23) Ciano Giulio

24) Circosta Nicola

25) Cirillo Antonio

26) Cotroneo Paolo

27) D’Agostino Vincenzo

28) D’Agostino Girolamo

29) Deraco francesco

30) Fonte Rocco

31) Fosco Gabriele

32) FUSCO Francesco

33) GALLUCCIO Pasquale

34) Giovinazzo Davide

35) Ieraci Anna

36) Italiano Biagio

37) Maisano Fortunato

38) Mammoliti Rosa

39) Mammoliti Saverio

40) Marano Domenico

41) Marchese Girolamo

42) Mileto Michele

43) Minasi Vincenzo

44) Nardi Rocco

45) Palamara Domenico

46) Palumbo Giovanni

47) Papasidero Nicola

48) Pasqualone Fabiano

49) Piluso Mario Pio

50) Piromalli Salvatore

51) Russo Erminia

52) Russo Giovanni

53) Serafino Rocco

54) Serafino Giuseppe

55) Serafino Antonio

56) Scolaro Domenenico

57) Scozzarra Francesco

58) Taverna Domenico

59) Tedesco Rosario

60) Tramontana Mario

61) Varga Trandafir detto “Tico”

62) Viola Gregorio

63) Zucco Antonino

I PROSCIOLTI

1) ADORNATO Alessia

2) ALBANESE Giovanni

3) CUTRÌ Maria

4) D’AGOSTINO Attilio

5) FALLETI Francesco

6) FIUMARELLA Emiddio

7)GALLUCCIO Maria Teresa

8) MARIANI Luca

9) Misiani Patrizia

10) Politanò Giuseppina

11) Politi Pasquale

L’OPERAZIONE

L’operazione scattata a settembre scorso effettuata dai Carabinieri, convenzionalmente denominata “Aeternum”, ha preso le mosse da una denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione di Cittanova nel dicembre del 2018, quando un cittadino di quel comune si era accorto che, all’interno del tumulo di un proprio caro estinto, era stata abusivamente inserita una seconda salma. La successiva attività d’indagine ha così permesso di ipotizzare l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla “gestione in esclusiva” degli affari cimiteriali del Comune di Cittanova (RC).

Ad essere ritenuti al vertice dell’associazione, 4 degli indagati, ossia l’ex custode del cimitero di Cittanova, oggi in pensione, e tre imprenditori locali, amministratori di due imprese di onoranze funebri. Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, i quattro, tutti sottoposti alla custodia cautelare in carcere, avrebbero creato e gestito un sistema di “gestione parallela” a quello dell’Ente locale. Sostituendosi a quest’ultimo, gli indagati avrebbero proceduto per anni ad estumulazioni non autorizzate, distruggendo o spostando in altri loculi le salme dei defunti, per far posto a nuove sepolture. Tutto questo al fine di accaparrarsi gli affari nel mercato funerario locale per conseguire e preservare la primazia delle imprese guidate dagli odierni arrestati.

Sempre in base alla ricostruzione compiuta dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il pervasivo condizionamento del regolare funzionamento dei servizi cimiteriali sarebbe poi desumibile dalla capacità dei promotori del sodalizio delinquenziale di impossessarsi di quanto versato dai cittadini come imposte relative alla tumulazione dei defunti. Avendo in più occasioni ricevuto tali somme in ragione del servizio pubblico esercitato, l’ex custode se ne sarebbe appropriato, non versandole nelle casse pubbliche cui esse erano destinate, ossia quelle Comunali per i diritti cimiteriali, quelle dell’ASP di Reggio Calabria per i diritti sanitari e quelle Statali in relazione alla marca da bollo.

L’intero sistema criminale si reggerebbe poi su una serie di omessi controlli e falsi in atti pubblici commessi da professionisti pubblici che avrebbero, con la loro condotta, fatto in modo che il sodalizio individuato preservasse la primazia nel settore delle onoranze funebri, rendendo possibile l’arbitraria assegnazione dei loculi e l’abusiva appropriazione dell’importo che i familiari dei defunti pagavano per tasse e tributi cimiteriali.

In particolare, le illecite estumulazioni e le manipolazioni anzitempo delle salme venivano debitamente coperte con la predisposizione di documentazioni falsificate, con cui si dava veste legale alle operazioni. Ad essere coinvolti, insospettabili medici legali dell’ASP Reggio Calabria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che, chiamati a vigilare sulle estumulazioni o ad eseguire visite necroscopiche, erano pronti a sottoscriverne i verbali delle operazioni per come veniva loro dettato dagli appartenenti all’associazione. Alle volte, come ampiamente documentato dagli accertamenti tecnici compiuti dai Carabinieri, i verbali erano compilati senza che il medico legale (o altri funzionari previsti) fossero presenti sul luogo.